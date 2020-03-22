На Київщині чоловік продавав фейкові тести на коронавірус: що йому загрожує
В Ірпені, що на Київщині, чоловік продавав нібито тести для визначення коронавірусу. Всі вони були несертифіковані, тобто не отримали декларацію про відповідність в Україні.
Чоловік виявися 38-річним жителем Ірпеня. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції.
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Він розмістив оголошення в інтернеті та продавав тести через месенджер. Один такий тест коштував приблизно 750 гривень. Загалом поліцейські вилучили 300 одиниць товару.
Поліція вилучила фальшиві тести на коронавірус / Фото Нацполіція
Згідно із рішенням суду, чоловік тепер повинен заплатити 17 500 гривень штрафу.
Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Скільки українців захворіли на коронавірус Covid-19
Станом на 22 березня в Україні 47 позитивних результатів на коронавірус Covid-19.
- 25 – у Чернівецькій області (1 летальний);
- 9 – у Києві;
- 4 – у Київській області;
- 2 – у Житомирській області (1 летальний);
- 2 – в Івано-Франківській (1 летальний);
- 2 – у Дніпропетровській області;
- 1 – у Донецькій;
- 1 – у Тернопільській області;
- 1 – у Львівській області.
Загалом в Україні вже 3 смертельні випадки від коронавірусу.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу