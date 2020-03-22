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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      На Київщині чоловік продавав фейкові тести на коронавірус: що йому загрожує

      -
      Тести на коронавірус / pravda.com.ua

      В Ірпені, що на Київщині, чоловік продавав нібито тести для визначення коронавірусу. Всі вони були несертифіковані, тобто не отримали декларацію про відповідність в Україні.

      Чоловік виявися 38-річним жителем Ірпеня. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції.

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      Він розмістив оголошення в інтернеті та продавав тести через месенджер. Один такий тест коштував приблизно 750 гривень. Загалом поліцейські вилучили 300 одиниць товару.


      Поліція вилучила фальшиві тести на коронавірус / Фото Нацполіція

      Згідно із рішенням суду, чоловік тепер повинен заплатити 17 500 гривень штрафу.


      Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Скільки українців захворіли на коронавірус Covid-19

      Станом на 22 березня в Україні 47 позитивних результатів на коронавірус Covid-19.

      • 25 – у Чернівецькій області (1 летальний);
      • 9 – у Києві;
      • 4 – у Київській області;
      • 2 – у Житомирській області (1 летальний);
      • 2 – в Івано-Франківській (1 летальний);
      • 2 – у Дніпропетровській області;
      • 1 – у Донецькій;
      • 1 – у Тернопільській області;
      • 1 – у Львівській області.

      Загалом в Україні вже 3 смертельні випадки від коронавірусу.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

       

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Києва Коронавірус в Україні Поліція Новини України
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