На Київщині чоловік продавав фейкові тести на коронавірус: що йому загрожує

В Ірпені, що на Київщині, чоловік продавав нібито тести для визначення коронавірусу. Всі вони були несертифіковані, тобто не отримали декларацію про відповідність в Україні.

Чоловік виявися 38-річним жителем Ірпеня. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції.

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Він розмістив оголошення в інтернеті та продавав тести через месенджер. Один такий тест коштував приблизно 750 гривень. Загалом поліцейські вилучили 300 одиниць товару.



Поліція вилучила фальшиві тести на коронавірус / Фото Нацполіція

Згідно із рішенням суду, чоловік тепер повинен заплатити 17 500 гривень штрафу.



Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців захворіли на коронавірус Covid-19

Станом на 22 березня в Україні 47 позитивних результатів на коронавірус Covid-19.

25 – у Чернівецькій області (1 летальний);

9 – у Києві;

4 – у Київській області;

2 – у Житомирській області (1 летальний);

2 – в Івано-Франківській (1 летальний);

2 – у Дніпропетровській області;

1 – у Донецькій;

1 – у Тернопільській області;

1 – у Львівській області.

Загалом в Україні вже 3 смертельні випадки від коронавірусу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу