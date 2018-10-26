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      На Київщині чоловік тримав у рабстві 28 в'єтнамців

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      Державна міграційна служба шукає гроші для депортації визволених із полону 28 нелегалів з В'єтнаму.

      Жителя селища Глеваха, що на Київщині, затримали напередодні, повідомили у прес-службі Нацполіції у Київській області. 

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      Він три місяці тримав у рабстві в'єтнамців. Чоловік відібрав у них документи і одяг та зачинив у підвалі орендованого будинку. Проте мігрантам таки вдалося втекти.

      Вони ходили по селищу і просили в людей їжу. Ті й викликали поліцію.

      Зараз усі іноземці отримали тимчасовий притулок, їжу і вийшли на зв'язок з рідними.

      Спільника їхнього утримувача розшукують. А от їхньому поневолювачу 26 жовтня мають обрати запобіжний захід.

      Був встановлений та затриманий громадянин України, який перебував у будинку як охоронець. Тобто він незаконно, позбавивши волі, "охороняв" громадян В'єтнаму. Відбулася бійка, у результаті якої охоронець отримав тілесні ушкодження. Громадяни В'єтнаму зв'язали його та залишили будинок,
      – розповів заступник начальника Департаменту боротьби із торгівлею людьми Ігор Малахов. 

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 жовтня
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