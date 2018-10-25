На Київщині директор агрофірми вбив свого підлеглого: поліція розшукує підозрюваного

Поліція Київщини розшукує 45-річного директора агрофірми Вадима Католіченка, який підозрюється у вбивстві свого 33-річного найманого робітника. За попередніми даними, конфлікт між чоловіками спалахнув на ґрунті особистої неприязні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Правоохоронці уточнили, що інцидент стався 20 жовтня на території агропідприємства у селі Олизарівка Іванківського району. Підозрюваний із мисливської рушниці застрелив свого найманого робітника, після чого втік на авто Renault Kangoo.

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Наразі поліція намагається встановити місцеперебування зловмисника. За фактом вбивства відкрито справу, а зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного, одразу ж повідомте її поліцейським на безкоштовну спецлінію 102,

– закликали правоохоронці.