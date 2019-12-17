На Київщині двоє невідомих із ножем напали на працівника будинку культури

У селищі Коцюбинське двоє нападників завдали ножові поранення працівнику місцевого будинку культури, коли потерпілий підмітав подвір’я.

Злочинці підійшли до чоловіка та почали вимагати гроші, повідомляє поліція Київської області.

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Не отримавши грошей, нападники двічі вдарили потерпілого ножем у груди та передпліччя та втекли. У цей час поруч проходила жінка, яка викликала поліцію та швидку допомогу на місце події.

Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваних чоловіків неподалік місця злочину. Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує.

Обидва нападники були напідпитку, а в одного з них поліція вилучила ніж. Наразі вони дають покази слідчим.