На Київщині педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку

У селі Дрозди, неподалік Білої Церкви, на Київщині затримали педофіла, який згвалтував 8-річну дівчинку.

У місцевому магазині 38-річний чоловік познайомився з 28-річною жінкою, куди вона прийшла із двома дітьми.

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Випивши алкоголю, жінка відправила дітей разом з новим знайомим до себе додому, а сама повернулася в магазин за цигарками.

Чоловік завів дітей у насадження кукурудзи біля хати й там намагався зґвалтувати дівчинку. Хлопчику ж затуляв рот, щоб той не кричав. А коли почув, що жінка повернулася, утік.

Дівчинку доставили до лікарні, а педофіла затримали за кілька годин на кукурудзяному полі, де він переховувався. Зараз він у слідчому ізоляторі, йому загрожує 12 років позбавлення волі.