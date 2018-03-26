На Київщині правоохоронці затримали злодія в законі "Рамаза Багдатського": відео

Правоохоронці затримали на Київщині злодія в законі на прізвисько "Рамаз Багдатський", який намагався організовувати роботу рейдерів та квартирників. Затриманого чоловіка помістили у пункт тимчасового приймання іноземців на Чернігівщині.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Як уточнили правоохоронці, затриманий 45-річний уродженець Грузії був коронований у себе на батьківщині у 1998 році. Чоловік прибув на територію України у 2011 році та відразу попрямував до Києва. За 7 років правоохоронці кілька разів затримували його та видворяли за межі України, проте "Рамаз Багдатський" повертався із чужими документами.

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Встановлено, що "Рамаз Багдатський" підтримував зв'язок із іншими злодіями в законі, на зустрічах вони домовлялися про перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. Напрямки, якими намагався керувати уродженець Грузії – рейдерство та квартирні крадіжки,

– розповів голова поліції Києва Андрій Крищенко.

Він додав, що враховуючи те, що чоловік не має громадянства, його помістили до Чернігівського пункту тимчасового приймання іноземців.

Після офіційного встановлення особистих даних злодія у законі вирішуватиметься питання щодо його видворення за межі України.

Дивіться відео затримання злодія в законі: