На Київщині правоохоронці затримали злодія в законі "Рамаза Багдатського": відео
Правоохоронці затримали на Київщині злодія в законі на прізвисько "Рамаз Багдатський", який намагався організовувати роботу рейдерів та квартирників. Затриманого чоловіка помістили у пункт тимчасового приймання іноземців на Чернігівщині.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.
Як уточнили правоохоронці, затриманий 45-річний уродженець Грузії був коронований у себе на батьківщині у 1998 році. Чоловік прибув на територію України у 2011 році та відразу попрямував до Києва. За 7 років правоохоронці кілька разів затримували його та видворяли за межі України, проте "Рамаз Багдатський" повертався із чужими документами.
Читайте також: Повернення кримінального "Професора": поліція вдруге затримала "злодія в законі"
Встановлено, що "Рамаз Багдатський" підтримував зв'язок із іншими злодіями в законі, на зустрічах вони домовлялися про перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. Напрямки, якими намагався керувати уродженець Грузії – рейдерство та квартирні крадіжки,
– розповів голова поліції Києва Андрій Крищенко.
Він додав, що враховуючи те, що чоловік не має громадянства, його помістили до Чернігівського пункту тимчасового приймання іноземців.
Після офіційного встановлення особистих даних злодія у законі вирішуватиметься питання щодо його видворення за межі України.
Дивіться відео затримання злодія в законі:
Вибір редакції
-
Навколо Росії назріває міжнародний скандал: Чехія висилає "розвідників" РФ під прикриттямсьогодні , 15:16
-
Сигнал опонентам Порошенка у військових колах, – французьке видання про арешт Савченкосьогодні , 13:56
-
Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійцісьогодні , 13:05