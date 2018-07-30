На Київщині загинули двоє пенсіонерів, коли намагалися об’їхати закритий залізничний переїзд

Смертельна ДТП на залізничному переїзді на Київщині / Фото прес-служби поліції

На Київщині в селі Черняхів Кагарлицького району сталася трагедія на залізничній колії. Водій автомобіля намагався об’їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничну колію.