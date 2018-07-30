На Київщині загинули двоє пенсіонерів, коли намагалися об’їхати закритий залізничний переїзд
На Київщині в селі Черняхів Кагарлицького району сталася трагедія на залізничній колії. Водій автомобіля намагався об’їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничну колію.
Як повідомляє прес-служба поліції області, смертельна ДТП сталася у неділю, 29 липня.
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У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження та пасажирка - його дружина, 1946 року народження. Рух залізничного транспорту був відновлений о 22 год,
– зазначили у поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Фото з місця трагедії
Джерело: 24 Канал
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