На Київщині затримали кримінального авторитета, якого раніше видворили з України
У Київській області у суботу, 18 серпня, затримали раніше видвореного з України "злодія у законі" на прізвисько "Дато Агджабединський".
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.
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"Вчора ввечері працівники поліції Київської області затримали "злодія в законі", 1985 року народження, кримінальне прізвисько "Дато Агджабединський". Цей "турист" затримувався й раніше правоохоронцями Києва та Львова в травні поточного року та по ньому вже приймалося рішення про видворення з території України із забороною в’їзду на 3 роки", – заявив Аброськін.
Він також зазначив, що правоохоронці зроблять "все від них залежне, аби викинути геть з нашої країни" таких злочинців, якщо не зможуть їх посадити у в'язниці.