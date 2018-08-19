На Київщині затримали кримінального авторитета, якого раніше видворили з України

У Київській області у суботу, 18 серпня, затримали раніше видвореного з України "злодія у законі" на прізвисько "Дато Агджабединський".

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

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"Вчора ввечері працівники поліції Київської області затримали "злодія в законі", 1985 року народження, кримінальне прізвисько "Дато Агджабединський". Цей "турист" затримувався й раніше правоохоронцями Києва та Львова в травні поточного року та по ньому вже приймалося рішення про видворення з території України із забороною в’їзду на 3 роки", – заявив Аброськін.

Він також зазначив, що правоохоронці зроблять "все від них залежне, аби викинути геть з нашої країни" таких злочинців, якщо не зможуть їх посадити у в'язниці.