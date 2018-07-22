На Львівщині автомобіль наїхав на чотирирічну дівчинку: дитина у лікарні

На Львівщині у Самбірському районі водій автомобіля наїхав на чотирирічну дівчинку, яка перебігала дорогу. Дитину доставили у лікарню з черепно-мозковою травмою.

Інцидент стався у суботу, 21 липня, повідомили у прес-службі поліції Львівщини. Читайте також: На трасі Київ – Харків у моторошній ДТП загинуло дві людини: фото 18+ Водій автомобіля "Фольксваген Т4", 54-річний житель району, скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Потерпіла була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку,

– йдеться у повідомленні правоохоронців. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.