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На Львівщині автомобіль наїхав на чотирирічну дівчинку: дитина у лікарні

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ДТП сталася на Львівщині у Самбірському районі
ДТП сталася на Львівщині у Самбірському районі / Ілюстративне фото

На Львівщині у Самбірському районі водій автомобіля наїхав на чотирирічну дівчинку, яка перебігала дорогу. Дитину доставили у лікарню з черепно-мозковою травмою.

Інцидент стався у суботу, 21 липня, повідомили у прес-службі поліції Львівщини. 

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Водій автомобіля "Фольксваген Т4", 54-річний житель району, скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Потерпіла була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку,
– йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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