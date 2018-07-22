На Львівщині автомобіль наїхав на чотирирічну дівчинку: дитина у лікарні
На Львівщині у Самбірському районі водій автомобіля наїхав на чотирирічну дівчинку, яка перебігала дорогу. Дитину доставили у лікарню з черепно-мозковою травмою.
Інцидент стався у суботу, 21 липня, повідомили у прес-службі поліції Львівщини.
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Водій автомобіля "Фольксваген Т4", 54-річний житель району, скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Потерпіла була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Джерело: 24 Канал
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