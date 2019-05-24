08:08
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      На Львівщини ліфтом розчавило двох людей

      1028 Читать новость на русском
      Тіла загиблих змогли дістати не одразу
      Тіла загиблих змогли дістати не одразу / ДСНС

      У селі Бучали, що у Львівській області, на складі одного з приватних підприємств вантажним ліфтом придавило двох людей. Інцидент стався ще 22 травня, проте відомо про нього стало тільки сьогодні.

      Перш ніж дістати тіла загиблих, рятувальникам довелось вжити заходів, аби підняти ліфт, повідомили у прес-службі ДСНС. 

      Читайте також: У Дніпрі горіли склади: вогонь знищив тонни гречки

      Обставини події встановлюють правоохоронці.

      blog_ava
      SpaceX запустила ракету Falcon 9 з супутниками Starlink для світового інтернету
      сьогодні
      834
      Теги: Новини України Жертви ДСНС Новини Львова Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це "скасування" Brexit?
      сьогодні , 07:03 Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це "скасування" Brexit?
      Світлана Попова 183
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      23 травня , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 7993
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      23 травня , 21:30 Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      Євгенія Мазур 2711
      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      23 травня , 21:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      Анастасія Можаровська 1294
      Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      23 травня , 20:02 Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      Яніна Ткачук 1325
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук