На Львівщини ліфтом розчавило двох людей

У селі Бучали, що у Львівській області, на складі одного з приватних підприємств вантажним ліфтом придавило двох людей. Інцидент стався ще 22 травня, проте відомо про нього стало тільки сьогодні.

Перш ніж дістати тіла загиблих, рятувальникам довелось вжити заходів, аби підняти ліфт, повідомили у прес-службі ДСНС. Читайте також: У Дніпрі горіли склади: вогонь знищив тонни гречки Обставини події встановлюють правоохоронці.