На Львівщині планують 1 червня розпочати туристичний сезон

У Львівській області готуються до потоку туристів через закриті кордони. Сезон відкрити планують 1 червня, а наразі у Національному природному парку "Сколівські бескиди" розроблять нові маршрути зі стоянками для авто.

На Львівщині почали підготовку до можливого збільшення туристичного потоку. Оскільки, за прогнозами експертів, подорожі за кордон доведеться відкласти, українці почнуть шукати цікаві місця всередині країни, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

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До цього у Львівській області почали готуватися заздалегідь: підтягують якість туристичної інфраструктури в області, об'єднують підприємців.

Маємо травень для того, щоб зробити все максимально можливе: допомогти скооперуватися та вийти з кризи туристичному бізнесу, подумати над всіма доступними варіантами і впровадити всі безпекові заходи у закладах харчування та тимчасового перебування туристів,

– заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Львівщина, каже заступник голови ОДА,має всі передумови, щоб надати якісні та безпечні послуги для туристів.

Туризм на Львівщині

Нацональний природній парк Сколівські Бескиди охоплює 35 684 гектарів лісів, лук та гір Прикарпаття і Карпат. Тут вже розроблено 144 кілометрів шляхів активного туризму та екологічних стежок. Зокрема, 8 екостежок протяжністю 29 кілометрів та 115 кіломтрів шляхів активного туризму.



Сколівські Бескиди готуються до прийому туристів / Фото Львівської ОДА

За півтора місяці у Сколе також має з’явитися новий інформаційно-екологічний центр з автостоянкою. Він стане стартовою точкою еколого-пізнавального маршруту на гору Парашка та екостежки "До Альтани".

Будівництво цього нового інформаційного центру передбачає проєкт "Розвиток сталого туризму на природоохоронних територіях", а фінансується він в межах транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Крім Сколе, на Львівщині також туристичною точкою є територія заповідника "Тустань", і містечко Славське з відпочинковими базами. В останньому планують розвивати велоінфраструктуру.