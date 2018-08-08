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Полторак покарав армійців, які били солдатів у військовій частині

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Через скандал у військовій частині на Львівщині покарали військових посадовців
Через скандал у військовій частині на Львівщині покарали військових посадовців / Радіо Свобода

На Львівщині покарали п'ятьох військових посадовців за побиття солдатів. Одних звільнили з роботи, інших – позбавили звання.

Таке рішення ухвалили в Міноборони після службового розслідування.

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Наприкінці липня в одній із військових частин на Львівщині вибухнув скандал. Стало відомо, що керівники частини регулярно били та знущались над солдатами, унаслідок чого один із контрактників втратив селезінку.

Відтак, заступника командира військової частини майора Романа Глудика позбавили військового звання, а також прав на пільги. Старшину Сергія Ліпяніна, який побив солдата, звільнили з лав Збройних Сил. Ще троє командирів отримали службові попередження та догани. 

Дії майора Глудика та старшини Ліпяніна містять ознаки кримінального правопорушення, правове рішення по якому здійснюють правоохоронні органи. Міністр оборони України Степан Полторак наголошує, що командир, який застосовує фізичне насилля щодо підлеглого або умисно не помічає насилля серед особового складу, має бути суворо покараним,
– зазначили у повідомленні. 

Теги: Новини України Збройні Сили України Міністерство оборони України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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