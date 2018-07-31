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На Львівщині сталася серйозна ДТП: постраждало 9 осіб, серед яких італієць

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На Львівщині сталася серйозна ДТП
На Львівщині сталася серйозна ДТП / Фото з відкритих джерел

31 липня поблизу села Стоянів Радехівського району Львівської області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждало щонайменше дев’ять людей, серед яких громадянин Італії.

Про це повідомляє УНІАН  з посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

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Водій автомобіля Skoda Superb, житель Закарпатської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter, під керуванням жителя міста Луцьк. Внаслідок ДТП водій та пасажири Volkswagen Transporter – дев'ятеро людей, отримали травми і госпіталізовані в лікарню,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі постраждалі – жителі Волинської і Закарпатської областей віком від 23 до 55 років, а один чоловік з числа потерпілих – 77-річний громадянин Італії.

Лікарі діагностували у більшості травмованих переломи ребер та забої різних частин тіла. У іноземця виявили черепно-мозкову травму, скальповану рану голови, закритий перелом обох плечей.

Правоохоронці відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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