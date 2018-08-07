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На Львівщині у готелі отруїлися 16 дітей

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На Львівщині у готелі отруїлися 16 дітей
На Львівщині у готелі отруїлися 16 дітей / Ілюстративне фото

На Львівщині у селі Раковець Пустомитівського району у готелі "Джем" отруїлися 17 людей. Постраждалих госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.

Усі вони – мешканці Шепетівського району Хмельницької області.

Читайте також: Отруєння шаурмою у Києві: кількість хворих різко зросла

Як інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, постраждалих доправили у лікарню ввечері 6 серпня. Попередній діагноз – харчова токсикоз-інфекція.

Зазначається, що із 17 постраждалих – 16 дітей 2001-2006 року народження. Усі вони з міста Шепетівка Хмельницької області. 

Всі госпіталізовані проживали і харчувалися в готелі "Джем Раковець" в селі Раковець Пустомитівського району Львівської області,
– додали в ЛОДА. 

Обставини отруєння встановлюються.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про масштабне отруєння шаурмою у Дніпровському районі Києва. Тоді через неякісний продукт до лікарень міста потрапили 16 постраждалих. Пізніше кількість хворих почала різко зростати.

Теги: Здоров'я Новини України отруєння Лікування Новини Львова Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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