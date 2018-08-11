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На Львівщині в морзі тіла зберігалися без холодильних камер в період спеки

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На Львівщині в морзі в період спеки тіла зберігалися без холодильних камер
На Львівщині в морзі в період спеки тіла зберігалися без холодильних камер / Фото з відкритих джерел

У Жидачівській центральній районній лікарні, де працював морг, тіла померлих днями в період спеки зберігалися без спеціального обладнання і не в холодильній камері.

Наразі проводиться досудове розслідування, як зазначили у прес-службі прокуратури Львівської області.

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За інформацією прокуратури, про цей факт стало відомо у ході моніторингу новин. Зокрема, 10 серпня в новинах "ТСН" вийшов сюжет, героєм якого став Йосип Дроздовський. Чоловік забирав з Жидачовського моргу тіло своєї загиблої сестри. Кореспондентам він розповів, що в приміщенні немає холодильних камер, а також літають мухи. Тіло його родички перебувало там 4 дні і почало розкладатися.

Причиною стала затримка з оформленням паперів, бо дозволу на розтин не надійшло через відпустку судді, котра мала схвалити процедуру.

Станом на 11 серпня проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання службовими особами лікарні своїх зобов'язань – правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини Львова Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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