На Львівщині внаслідок потрійного автозіткнення загинула людина: водій втік

Фото з місця ДТП на Львівщині / Фото прес-служби поліції

На автодорозі Київ – Чоп у селі Нагірне Сколівського району сталася смертельна ДТП. Близько 14:00 години там зіткнулися три автомобілі, у резельтаті аварії загинула пасажирка одного із авто.