На Львівщині внаслідок потрійного автозіткнення загинула людина: водій втік
На автодорозі Київ – Чоп у селі Нагірне Сколівського району сталася смертельна ДТП. Близько 14:00 години там зіткнулися три автомобілі, у резельтаті аварії загинула пасажирка одного із авто.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
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Зіткнулись автомобілі "Мерседес", "Сітроен" та "Таврія". Водій "Мерседеса", залишивши автомобіль, втік з місця події. Правоохоронці встановлюють його місцеперебування,
– йдеться у повідомленні.
Від отриманих внаслідок автопригоди травм пасажирка "Таврії" померла на місці події, водій з тілесними ушкодженнями доставлений у лікарню.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників ДТП.