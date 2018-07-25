20:06
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

На Львівщині внаслідок потрійного автозіткнення загинула людина: водій втік

110 Читать новость на русском
Фото з місця ДТП на Львівщині
Фото з місця ДТП на Львівщині / Фото прес-служби поліції

На автодорозі Київ – Чоп у селі Нагірне Сколівського району сталася смертельна ДТП. Близько 14:00 години там зіткнулися три автомобілі, у резельтаті аварії загинула пасажирка одного із авто.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Читайте також: Наїзд Hammer'а на дівчинку у Києві: батько затриманого оприлюднив їхню версію подій

Зіткнулись автомобілі "Мерседес", "Сітроен" та "Таврія". Водій "Мерседеса", залишивши автомобіль, втік з місця події. Правоохоронці встановлюють його місцеперебування,
– йдеться у повідомленні.

Від отриманих внаслідок автопригоди травм пасажирка "Таврії" померла на місці події, водій з тілесними ушкодженнями доставлений у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників ДТП. 

Теги: Новини України Жертви Новини Львова Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
сьогодні, 20:01 Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
Євгенія Мазур 14
На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
сьогодні, 19:29 На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
118
Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
сьогодні, 19:00 Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
Дмитро Гнап 254
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
сьогодні, 18:06 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 218
Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
сьогодні, 17:01 Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
Блог Соцмережі 4699
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Кількість жертв теракту під Волновахою зросла до 11-ти
 13 січня 2015 , 19:50
На Закарпатті прикордонники перехопили мотодельтаплан із пілотом
 26 вересня 2014 , 10:40
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук