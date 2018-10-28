На Львівщині зіткнулися автомобілі, серед потерпілих – дитина
У неділю, 28 жовтня, у Львівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали 5 людей.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Читайте також: ДТП на гонках у Кривому Розі: нова інформація про стан дитини, яка постраждала найбільше
Зіткнення сталося на трасі Київ – Чоп, поблизу села Ожидів.
"В результаті аварії постраждав водій Peugeot, 50-річний мешканець Закарпаття, та двоє його пасажирок, серед яких – 12-річна дівчина. В Opel травми отримали 32-річний водій, мешканець Івано-Франківської області, та його пасажир – 34-річний мешканець Києва" – йдеться у повідомленні.
ДТП у Львівській області
Всіх постраждалих госпіталізували. Поліція встановлює обставини події і вирішує питання про відкриття кримінального провадження.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Пекельна маршрутка: 5 людей отримали опіки в транспорті, дитина в реанімації11 липня 2017 , 22:48
У Калинівці й надалі спостерігається поодинока детонація боєприпасів, – ДСНС30 вересня 2017 , 08:58
Найкращий легіонер "Динамо" анонсував свій перехід у топ-клуб3 червня 2016 , 15:38