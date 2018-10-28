На Львівщині зіткнулися автомобілі, серед потерпілих – дитина

У неділю, 28 жовтня, у Львівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали 5 людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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Зіткнення сталося на трасі Київ – Чоп, поблизу села Ожидів.

"В результаті аварії постраждав водій Peugeot, 50-річний мешканець Закарпаття, та двоє його пасажирок, серед яких – 12-річна дівчина. В Opel травми отримали 32-річний водій, мешканець Івано-Франківської області, та його пасажир – 34-річний мешканець Києва" – йдеться у повідомленні.



ДТП у Львівській області

Всіх постраждалих госпіталізували. Поліція встановлює обставини події і вирішує питання про відкриття кримінального провадження.