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      На "мосту Кличка" утворилась велика тріщина: фото, відео

      4024 Читать новость на русском
      "Міст Кличка"
      "Міст Кличка" / thebabel.com.ua

      Пошкодження утворилися біля основи одного з огороджень. Крім того, на переправі послабились троси, що тримають огорожу. Попри це у КМДА кажуть, що рухатись переправою безпечно.

      Тріщина в покритті біля стійки огорожі на новому пішохідно-велосипедному мосту, імовірно, сталася внаслідок перепаду температур та туго натягнутих тросів. Ліквідувати злам обіцяють ще 11 липня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: На "мосту Кличка" встановили додаткові камери спостереження

      Перш за все, повинен запевнити киян і гостей столиці в абсолютній безпеці мосту. Наголошую, що ніяких конструктивних пошкоджень тут немає. Тріщина утворилася в покритті, ймовірно, в результаті перепаду температур і сильно натягнутих тросів. Її ліквідують вже сьогодні, протягом 3-4 годин, згідно з гарантійними зобов'язаннями,
      – зазначив Спасибко.

      Дивіться відео з пошкодженням мосту:

      Що відомо про "міст Кличка"?Це – переправа, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів.

      На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      Слід додати, що "міст Кличка" вже неодноразово зазнавав пошкоджень: декілька разів тріщини утворювались на захисному склі переправи. Окрім того, він як магніт притягує нетверезих водіїв та інших порушників.

      Дивіться відео про пошкодження на "мосту Кличка":

       

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      Теги: Новини Києва КМДА Міст Кличка
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