На "мосту Кличка" утворилась велика тріщина: фото, відео

Пошкодження утворилися біля основи одного з огороджень. Крім того, на переправі послабились троси, що тримають огорожу. Попри це у КМДА кажуть, що рухатись переправою безпечно.

Тріщина в покритті біля стійки огорожі на новому пішохідно-велосипедному мосту, імовірно, сталася внаслідок перепаду температур та туго натягнутих тросів. Ліквідувати злам обіцяють ще 11 липня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко, передає "Інтерфакс".

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Перш за все, повинен запевнити киян і гостей столиці в абсолютній безпеці мосту. Наголошую, що ніяких конструктивних пошкоджень тут немає. Тріщина утворилася в покритті, ймовірно, в результаті перепаду температур і сильно натягнутих тросів. Її ліквідують вже сьогодні, протягом 3-4 годин, згідно з гарантійними зобов'язаннями,

– зазначив Спасибко.

Дивіться відео з пошкодженням мосту:

Що відомо про "міст Кличка"?Це – переправа, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів.



На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.



Слід додати, що "міст Кличка" вже неодноразово зазнавав пошкоджень: декілька разів тріщини утворювались на захисному склі переправи. Окрім того, він як магніт притягує нетверезих водіїв та інших порушників.

Дивіться відео про пошкодження на "мосту Кличка":