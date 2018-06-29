На трасі Київ-Харків сталася моторошна смертельна ДТП: фото 18+

29 червня на трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія, внаслідок якої загинув чоловік, а ще один потрапив до лікарні.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

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Смертельна ДТП на трасі Київ-Харків. Водій нанизав авто на відбійник, в результаті один труп і один в реанімації,

– йдеться у повідомлені.

Зазначається, що водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і на повному ходу врізався у відбійник. У результаті аварії пасажир загинув на місці, а водія в терміновому порядку госпіталізували.

На місці події працювали поліція, швидка та слідчо-оперативна група.



На трасі Київ-Харків трапилася смертельна аварія



Моторошна ДТП на трасі Київ-Харків