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На вихідних в Україні очікується високий рівень пожежної небезпеки

17 Читать новость на русском
В Україні очікується найвищий рівень пожежної небезпеки
В Україні очікується найвищий рівень пожежної небезпеки / ua.news

До початку наступного тижня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує прес-служба ДСНС України.

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"За даними Укргідрометцентру, 10-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки", – наголосили у відомстві.

По Київській області 10 серпня у південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області також утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

10-13 серпня у Києві очікується високий рівень (4 класу) пожежної небезпеки.

Теги: Новини України Пожежа Погода Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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