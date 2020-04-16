На в'їзді до Києва запрацювали блокпости: кого перевірятимуть – відео

На в'їздах до Києва через поширення COVID-19 з 16 квітня посилили заходи безпеки. Місто обнесли 9-ма блокпостами, поліція та медики мірятимуть температуру тим, хто хоче в'їхати до столиці. Також оглядатимуть особисті речі та багажі.

На КПП з боку Житомирської траси стоїть БТР та патрулюють поліцейські, повідомила кореспондентка 24 каналу.

Деталі Де з 16 квітня на в'їзді до Києва встановлять блокпости: карта

Також на КПП встановлено намет для поліції, незабаром з'явиться такий же для медиків.

► Коли запрацювали КПП: з 13:00 16 квітня.

► Кого перевірятимуть: перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські авто, легкові авто, які перевозять більш ніж 3 особи включно з водієм.

► Кому мірятимуть температуру: мірятимуть температуру в авто, де більш ніж 2 людини, де менше – вибірково.

якщо під час перевірки температура буде вищою за 37,5 градусів , тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію;

, тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію; якщо вищою за 38,0 градусів – людину примусово госпіталізують.

► Чим займатиметься патруль, поліція та медики:

"Ми тут задля того, аби забезпечити охорону громадського порядку, щоб не було ніяких провокацій. Будемо допомагати патрульній поліції, яка безпосередньо займатиметься зупинкою транспорту. Вимірюватимуть температуру медики", – розповів поліцейський Олександр Пікуза.

Що відбувається зараз: КПП дооблаштовують, зупинку транспорту і перевірку температури вже розпочато. Відомо, що звужуватимуть дорогу, саме тому напередодні влада міста Києва та області звернулися до водіїв, аби ті планували свій маршрут так, аби не стояти в заторах.

Дивіться відео: на в'їзді до Києва запрацювали блокпости