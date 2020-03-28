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      Начальник поліції Києва захворів на коронавірус: що відомо про його стан

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      Начальник поліції Києва Андрій Крищенко захворів на коронавірус / Фейсбук Андрія Крищенка

      Начальник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердили коронавірус. Позитивний результат показали лабораторні тести 27 березня. Він розповів про своє самопочуття.

      Він зазначив, що стан наразі задовільний. Начальник поліції Києва додав, що продовжує працювати дистанційно, пише "Громадське".

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      Зараз отримую усе необхідне лікування. Почуваю себе нормально і продовжую дистанційно виконувати обов'язки начальника поліції Києва,
      – сказав Крищенко.

      Загалом позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта. Правоохоронці уже встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції.

      Станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу, з них 8 – летальних, 5 людей одужали.

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Новини Києва Поліція
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