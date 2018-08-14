Надія на допомогу МВФ: що буде з курсом гривні восени

Коливання гривні влітку було очікувано і НБУ попереджав про ці нестабільності ще у минулому році.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

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За інформацією НБУ, у 2018 році дуже важко збирати податки, тому може виникнути певний дефіцит або розрив в українській казні. Це ми спостерігали влітку, бо в липні були затримки з пенсіями та зарплатами.

Сталося це на фоні суперечок про приїзд місії МВФ та створення Антикорупційного суду. Ці події викликали сильний ажіотаж в імпортерів та експортерів. Одні почали купляти валюту, а інші навпаки її тримати при собі.

Восени можливе невелике зростання курсу гривні, коли приїде місія МВФ і бізнес трохи розслабиться. Проте у вересні-жовтні гривня, як сезонна валюта, почне трохи девальвувати.

Якщо у вересні МВФ дасть Україні гроші, то можна говорити про стабільність та подальші інвестиції в економіку. Проте можуть і відмовити, якщо наша влада не погодиться імплементувати антикорупційне законодавство або буде його саботувати, а також, якщо наша влада не погодиться скорочувати видатки бюджету.