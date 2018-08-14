Надія на два мільярди: чи врятує МВФ Україну від фінансової кризи

Українська влада таки вмовила Міжнародний валютний фонд "прийняти залік" на профпридатність, тож місія МВФ відвідає Україну восени 2018 року та перевірить, чи виконано вимоги, необхідні для отримання п'ятого траншу фінансової допомоги. Бюджет нашої країни мав би поповнитись на два мільярди євро.

У Міністерстві фінансів запевняють, що дійшли згоди у питанні Антикорупційного суду, який таки створять, і у питанні ціни на газ для населення, яку таки піднімуть. А ще – обіцяють економити.

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А це може означати скорочення фінансування з бюджету, наприклад, соціальних програм. Адже у 2018 і бізнес, і звичайні українці – погано платять податки.

Без сумніву, приїзд нової місії Фонду після довгої перерви є свідченням гарного діалогу. Позитивні результати дозволять поповнити резерви НБУ та залучити гарантії Світового Банку на 800 мільйонів доларів та макрофінансової допомоги ЄС у розмірі одного мільярда євро,

– запевнила виконувачка обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова.

А це, за її словами, дозволить збільшити міжнародні резерви до 21 мільярда доларів, що стабілізує курс гривні та допоможе втримати національну валюту до кінця 2018 року в межах запланованих 30 гривень за долар США.



Виконувачка обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова

Голова Національного банку України Яків Смолій вважає, що приїзд місії МВФ в Київ – крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку. А наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України.

Першочергово ці гроші нам необхідні, аби погасити зовнішній борг у шість мільярдів доларів, які Україна зобов'язана виплатити за півтора року. Оскільки інвестори досі бояться вкладати гроші у вітчизняну економіку, нам залишається лише перекривати борги новими позиками,

– підкреслив Смолій.



Голова Національного банку України Яків Смолій

"Економіка почуває себе зараз досить непогано", – вважає головний економіст Dragon Capital Олена Білан. Втім, підтверджує слова Смолія щодо ризиків, пов'язаних із можливістю уряду обслуговувати зовнішні борги.



Головний економіст Dragon Capital Олена Білан

Експерт запевняє, що без співпраці з МВФ Україну не готові будуть кредитувати навіть міжнародні фінансові організації, які сьогодні надають підтримку. А нові іноземні інвестори до нас просто не підуть.

Якщо Україна випаде із програми фінансової підтримки МВФ, вже за рік чи два може повернутися у кризовий 2015 рік,

– наголосила Олена Білан.

А от викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар вважає, що без траншу МВФ в Україні буде не лише економічна, але й політична криза.



Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар

Ви ж знаєте, наскільки наші громадяни чутливі до навіть незначних коливань курсу валют. А тим більше, до якихось затримок із пенсіями чи зарплатами у державному секторі. І парламент, і президент розуміють необхідність співпраці. Інакше б вони не йшли на поступки, яких відверто не бажали. Іншого вибору Україна на сьогодні не має,

– підсумував Валерій Пекар.

Якщо Україна претендуватиме і на шостий транш фіндопомоги, політикам доведеться нарешті відкрити ринок землі та активніше стягувати борги із екс-власників збанкрутілих банків, а також "Приватбанку".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 вересня 2018 року, чим фактично продовжив продаж газу населенню за зниженими цінами.