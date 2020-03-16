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      Нафта продовжує дешевшати: від початку року ціни знизилися на 50%

      - Читать новость на русском
      Нафта продовжує дешевшати / epravda.com.ua

      Ціни на нафту продовжують падати. Зниження котирувань відбувається через несприятливі прогнози експертів щодо подальшого падіння попиту на нафту. Від початку 2020 року ресурс подешевшав на 50%.

      Про те, що нафта продовжує падати в ціні, повідомляє Financial Times.

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      Якими є поточні ціни на нафту

      Вартість бареля Brent на торгах у Лондоні знизилася на 5,2%. Та станом на 16 березня становить 32,09 долара, що на 1,76 долара менше, ніж було досі.

      Подешевшала і нафта WTI на торгах в Сполучених Штатах. Там вартість бареля знизилася на 1,26 долара та становить 30,85 долара.

      Зниження ціни на нафту відбувається через спад ділової активності, який спричинений стрімким поширенням у світі коронавірусу. За даними Bloomberg, це найбільш значне падіння попиту на нафту впродовж останніх десятиліть.

      Чому зменшується попит на нафту:

      • Через скорочення авіаперевезень;
      • переведення співробітників компаній на віддалену роботу.

      Наслідком цього є щоденне споживання нафти на 3 мільйони барелів менше, ніж було раніше. У порівнянні з 1980 році, коли світ охопила економічна криза, щоденне споживання нафти знизилося на 2,65 мільйона барелів.

      Загалом від початку 2020 року ціни на нафту впали на 50%. Лише протягом минулого тижня котирування Brent знизилися на 20%. А це рекорд, починаючи з 1991 року.

      Якими є прогнози експертів

      За прогнозами Goldman Sachs, у випадку несприятливого сценарію щоденне скорочення споживання до кінця може впасти до 4 мільйонів барелів. У нафтовому хедж-фонді Andurand Capital Management вважають, що ситуація може бути ще критичнішою, а споживання нафти впасти до 10 мільйонів барелів на день.

      Обвал ціни на нафту: що було раніше

      • ОПЕК та Росія 9 березня не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Це спровокувало падіння цін на нафту на 30%. На тлі такого стрімкого падіння курс російського рубля підвищився з 62 до 75 за долар.
      • Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.
      • Також акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися. Це стало найсильнішим здешевшанням від 2008 року.

      Основне про коронавірус у світі

      • Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
      • 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще чотири підтверджених випадки захворювання.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
      • Досі немає вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Окрім США, над її розробкою працюють у Китаї.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини США Новини України Коронавірус Covid-19 Велика Британія Нафта
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