Нафта продовжує дешевшати: від початку року ціни знизилися на 50%

Ціни на нафту продовжують падати. Зниження котирувань відбувається через несприятливі прогнози експертів щодо подальшого падіння попиту на нафту. Від початку 2020 року ресурс подешевшав на 50%.

Про те, що нафта продовжує падати в ціні, повідомляє Financial Times.

Читайте також Саудівська Аравія проти Росії: чому почалась і чим завершиться нафтова війна

Якими є поточні ціни на нафту

Вартість бареля Brent на торгах у Лондоні знизилася на 5,2%. Та станом на 16 березня становить 32,09 долара, що на 1,76 долара менше, ніж було досі.

Подешевшала і нафта WTI на торгах в Сполучених Штатах. Там вартість бареля знизилася на 1,26 долара та становить 30,85 долара.

Зниження ціни на нафту відбувається через спад ділової активності, який спричинений стрімким поширенням у світі коронавірусу. За даними Bloomberg, це найбільш значне падіння попиту на нафту впродовж останніх десятиліть.

Чому зменшується попит на нафту:

Через скорочення авіаперевезень;

переведення співробітників компаній на віддалену роботу.

Наслідком цього є щоденне споживання нафти на 3 мільйони барелів менше, ніж було раніше. У порівнянні з 1980 році, коли світ охопила економічна криза, щоденне споживання нафти знизилося на 2,65 мільйона барелів.

Загалом від початку 2020 року ціни на нафту впали на 50%. Лише протягом минулого тижня котирування Brent знизилися на 20%. А це рекорд, починаючи з 1991 року.

Якими є прогнози експертів

За прогнозами Goldman Sachs, у випадку несприятливого сценарію щоденне скорочення споживання до кінця може впасти до 4 мільйонів барелів. У нафтовому хедж-фонді Andurand Capital Management вважають, що ситуація може бути ще критичнішою, а споживання нафти впасти до 10 мільйонів барелів на день.

Обвал ціни на нафту: що було раніше

ОПЕК та Росія 9 березня не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Це спровокувало падіння цін на нафту на 30%. На тлі такого стрімкого падіння курс російського рубля підвищився з 62 до 75 за долар.

Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.

Також акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися. Це стало найсильнішим здешевшанням від 2008 року.

Основне про коронавірус у світі

Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.

13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще чотири підтверджених випадки захворювання.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.

Досі немає вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Окрім США, над її розробкою працюють у Китаї.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу