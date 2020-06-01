Компанія "Нафтогаз" знизила на 20% ціни на газ для промислових споживачів. Нові тарифи почнуть діяти починаючи з 1 червня 2020 року.

Ціни залежатимуть від умов поставки та обсягів закупівлі. Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Актуально Тарифи на газ у червні 2020: скільки заплатять українці

Які ціни пропонує "Нафтогаз" для промисловості

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 2 713,00 – 3 182,00 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

(без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). Відповідно в порівнянні з цінами на травень 2020 року в червні ціни знизяться на 19,0-20,7% в залежності від умов поставки.

Вартість постачання не зміниться, хоча й буде різною по регіонах.

Як зміняться тарифи на газ для населення

"Нафтогаз" назвав нову ціну для формування тарифу на газ для населення. У червні українцям прийдуть дві платіжки за газ. Одна за об'єм спожитого газу у травні, а інша за транспортування газу у червні.

Тариф у першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий і становить 2,95 гривні за кубометр спожитого газу.

У травні українці заплатили за спожитий у квітні газ за тарифом 3,71 гривень за кубометр. Таким чином у червневих платіжках тариф на 20,5% дешевший.

Ціна в другій платіжці, тобто за транспортування відрізняється в різних областях та навіть районах області. У березні найдешевше платитимуть у Києві – 0,34 гривні за кубометр газу, а найдорожче у частині Львівської області – 2,39 гривні.

Як визначається тариф за спожитий газ? Ціну встановлює "Нафтогаз" щомісяця, але вона не може бути нижча за вартість газу на нідерландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки до України. Таким чином до оптової ціни додають ПДВ, націнку газзбутів і "Укртрансгазу".

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Дивіться на карті скільки заплатять за транспортування газу мешканці різних міст у червні. Цифри, актуальні на червень, виділені синім кольором.



Тарифи на транспортування газу для населення / Інфографіка 24 каналу