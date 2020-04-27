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      "Нафтогаз" поки не планує імпортувати газ, – Коболєв

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      Ринок газу – переповнений
      Ринок газу – переповнений / Українська Енергетика

      НАК "Нафтогаз України" поки не займатиметься імпортом природного разу. Наразі в Україну газ постачають приватні трейдери.

      В умовах переповненого ринку, така ідея – недоцільна. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, інформує компанія у фейсбуці.

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      Для "Нафтогазу" ми поки не бачимо в імпорті сенсу, тому що ринок переповнений. Якщо ми будемо щось імпортувати, то лише з метою миттєвого перепродажу на ринку,
      – пояснив Коболєв.

      Очільник компанії також зазначив, що Україна вийшла з цього опалювального сезону з рекордними для себе запасами у підземних сховищах. В українських ПСГ накопичилось 15,8 мільярда кубометрів природного газу, станом на 26 квітня їхній обсяг збільшився до 16,4 мільярда кубометрів.

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Андрій Коболєв Ринок газу Газ Нафтогаз
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