"Нафтогаз" поки не планує імпортувати газ, – Коболєв

НАК "Нафтогаз України" поки не займатиметься імпортом природного разу. Наразі в Україну газ постачають приватні трейдери.

В умовах переповненого ринку, така ідея – недоцільна. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, інформує компанія у фейсбуці.

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Для "Нафтогазу" ми поки не бачимо в імпорті сенсу, тому що ринок переповнений. Якщо ми будемо щось імпортувати, то лише з метою миттєвого перепродажу на ринку,

– пояснив Коболєв.

Очільник компанії також зазначив, що Україна вийшла з цього опалювального сезону з рекордними для себе запасами у підземних сховищах. В українських ПСГ накопичилось 15,8 мільярда кубометрів природного газу, станом на 26 квітня їхній обсяг збільшився до 16,4 мільярда кубометрів.