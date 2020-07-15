Накопичувальна пенсійна система виявилася невигідною і збанкрутувала у багатьох країнах світу, які її запровадили.

Про це розповів директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Накопичувальна система фактично збанкрутувала майже у всіх країнах світу. Вкладати в ресурси 40 років неможливо, тому що кожні 20 років – глобальна криза, і знецінюються, насамперед, довгострокові вкладення. Крім того, для контролю потрібен серйозний державний апарат, і фонди хочуть заробити. Обов'язкова накопичувальна система – це приблизно 7 відсотків від усіх вкладів людей, це дуже дорого", – сказав Ганущак.

За його словами, у всьому світі люди переходять на умовно-накопичувальну систему, "яка має накопичувальні і солідарні позитиви".

Солідарні нікого не збанкрутять, плюс завжди зберігається співвідношення між тим, скільки заробляв, і тим, скільки отримуєш на пенсії. Ми зараз копіюємо гірші системи, які намагаються на нас відпрацювати, страховики на нас ще не заробили. В Україні застосовують збанкрутілі системи, від яких всі давно відмовилися,

– заявив Ганущак.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів планує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2021 року, а також стимулювати розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.

