У ISW проаналізували перевірку боєготовності у Білорусі: чи атакуватиме Лукашенко Україну

Українці дедалі частіше обговорюють можливий напад Білорусі на нашу країну. Втім, експерти вважають, що білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну.

Це попри позачергової перевірки готовності білоруських військ, про яку повідомили 13 грудня. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Чи атакуватиме Лукашенко Україну

13 грудня Олександр Лукашенко наказав провести позачергову комплексну перевірку готовності білоруських військ. Аналітики кажуть, що навчання не є прикриттям для зосередження білоруських або російських сил для вторгнення в Україну.

Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Неман і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону на 170 і 70 кілометрів)

– зазначили експерти.

Також повідомляється, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 і 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Бреста (приблизно 15 кілометрів від України). А російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Лєсновського полігону в Бресті на Брестський полігон (приблизно 30 кілометрів від білорусько-українського кордону).

Окрім цього, відомо про перекидання Росією трьох МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачуліщах.

В Інституті наголошують, що це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну.

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