В ISW проанализировали проверку боеготовности в Беларуси: будет ли Лукашенко атаковать Украину

Украинцы все чаще обсуждают возможное нападение Беларуси на нашу страну. Впрочем, эксперты считают, что белорусские войска вряд ли будут атаковать Украину.

Это несмотря на внеочередную проверку готовности белорусских войск, о которой сообщили 13 декабря. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

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Будет ли Лукашенко атаковать Украину

13 декабря Александр Лукашенко отдал приказ провести внеочередную комплексную проверку готовности белорусских войск. Аналитики говорят, что обучение не является прикрытием для сосредоточения белорусских или российских сил для вторжения в Украину.

Это предполагает развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей Беларуси, выполнение инженерных задач и отработку форсирования рек Неман и Березина (отдаленные от белорусско-украинской границы на 170 и 70 километров)

– отметили эксперты.

Также сообщается, что 13 декабря белорусские силы перекинули 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в сторону Малариты, Бреста (около 15 километров от Украины). А российские танки Т-80 перебросили с Обуз-Лесновского полигона в Бресте на Брестский полигон (около 30 километров от белорусско-украинской границы).

Кроме этого, известно о перекидывании Россией трех МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищах.

В Институте отмечают, что это развертывание, вероятно, является частью текущих российских информационных операций, предполагающих, что обычные сухопутные силы Беларуси могут присоединиться к российскому вторжению в Украину.

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