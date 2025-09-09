Українська протиповітряна оборона практично щоночі відбиває масовані ракетно-дронові атаки Росії. Повітряні сили демонструють високу ефективність, однак іноді ворожим засобам ураження все ж таки вдається досягати цілей.

В етері 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський розповів про специфіку роботи української ППО та проблеми, з якими вона зіштовхується. До слова, у Повітряних силах зазначили, що покрити всю територію України суцільною ППО навряд чи можливо.

Яка ефективність ППО України?

Військовий експерт зазначив, що жодна країна не має достатньої кількості засобів ППО, щоб захистити всі об'єкти. Україна не виключення. Зокрема, Ізраїль, який вважають, досягнув вершини військової майстерності, під час нещодавньої атаки хуситів не зміг відбити усі цілі.

Існують такі поняття, як активна та пасивна протиповітряна оборона,

– зауважив Грабський.

За його словами, активна протиповітряна оборона пов'язана із завданням ударів по об'єктах на території противника, які включають логістику, транспортну інфраструктуру, нафтопереробні заводи, аеродроми, місця зосередження та виробництва дронів.

Активна частина протиповітряної оборони є дуже обмеженими ресурсами. Першочерговість та пріоритетність розміщення обмежених ресурсів ППО визначає військове командування та державні органи.

Якщо я не помиляюся, ми маємо близько 60 зенітних установок Gepard та 4 комплекси ЗРК Patriot. Звісно, що ми не можемо ними прикрити всі об'єкти. Саме тому важливим елементом пасивної системи протиповітряного захисту є ми з вами,

– мовив Грабський.

Є державна політика щодо розосередження сил та засобів енергетичної, транспортної інфраструктури, порятунок населення та прикриття тих засобів. Ведеться просто колосальна робота щодо захисту наших енергооб'єктів. Також є робота щодо зосередження так званих засобів технічного прикриття для того, щоб проводити операції по швидкому відновленню зруйнованої інфраструктури.

Зверніть увагу! За даними Financial Times, українським підрозділам ППО може забракнути боєприпасів у разі подальшої ескалації чи збереження високої інтенсивності ракетних і дронових атак росіян.

"До речі, накопичення ресурсів для відновлення – це так само елемент пасивної оборони. Коли ми говоримо про зосередження систем енергогенерації, газовидобутку, газогенерації", – додав військовий експерт.

Він вкотре наголосив на необхідність перебувати в укриттях, щоб противник не мав такої мерзенної насолоди тішитися від смертей українців. Адже втрати серед мирного населення стаються через ігнорування елементарних норм та вимог протиповітряної безпеки.

