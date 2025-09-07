Про особливості нічної атаки розповів начальник управління комунікацій у Командуванні Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Чим переважно били росіяни вночі 7 вересня?

Під час масованого обстрілу по Україні було запущено понад 800 засобів повітряного нападу. У Повітряних силах зазначили, що приблизно половина БпЛА були типу "Шахед", інші – дрони-імітатори.

Дронами-імітаторами можуть називатися дрони інших типів, але вони все ж таки мають певне корисне навантаження як засоби розвідки, зокрема камери, так і вибухівку,

– повідомили у ПС.

За словами Юрія Ігната, до 5 кілограмів вибухівки може нести дрон типу "Гербера". Через це становить серйозну загрозу, якщо потрапить у вразливі об'єкти.

Зазначається, що під час нічного обстрілу постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Одеська та Київська області. Підтверджено 54 влучання тільки БпЛА, а також збиття дронів, уламки яких завдавали пошкоджень після роботи ППО по них.

Щодо антирекорду, то Ігнат повідомив, що цієї ночі ракет летіло на Україну менше, ніж під час попередніх масованих атак. Проте загальна кількість запущених повітряних засобів нападу дійсно встановила черговий антирекорд.

Що відомо про масовану атаку на Україну?