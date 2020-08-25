Національний банк Білорусі припинив з 24 серпня по 15 вересня 2020 року кредитувати банки. Ці кредити спрямовувались на валютний ринок.

У головній фінустанові Білорусі кажуть про тиск на внутрішній валютний ринок. Про це повідомляє агентство БелТА. Актуально Білоруський рубль обвалився: біля обмінників натовпи людей, які скуповують долари Яка ситуація в банківському секторі Білорусі Нацбанк Білорусі заявив, що продовжить надавати підтримку банківській системі, але контроль стане жорсткішим. Зокрема, там кажуть про проведення аукціонних операцій на відкритому ринку, а також використання двосторонніх операцій.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's заявило, що політична напруга в Білорусі зумовила відтік депозитів з банків і спонукала громадян до скуповування доларів.

Водночас білоруські банки зараз мають значний запас ліквідності, а також можуть розраховувати на підтримку держави або закордонних материнських банків. Зверніть увагу! На тлі протестів у Білорусі жителі країни почали масово скуповувати валюту. Білоруський рубль 24 серпня втратив ще майже 2%, опустившись до мінімального значення з 9 квітня у 2,5 рубля за долар. Протести та страйки в Білорусі: основне Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.

ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували активістів.

Вже 17 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.

Станом на 25 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.

Страйкують найбільші заводи та підприємства Білорусі – БеЛАЗ, МАЗ та інші. Відзначимо, що великі підприємства складають левову частку прибутків для білоруської економіки.

ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство. Європейська комісія виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів.