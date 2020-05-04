Нацбанк про наслідки карантину: ВВП впаде на 11%, а безробіття зросте

Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі.

Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті Нацбанку.

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Падіння ВВП

Реальний ВВП у поточному році знизиться на 5% через звуження внутрішнього та зовнішнього попиту на тлі карантину. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу 2020 року – на 11%.

Чинники, що спричинять падіння

зниження інвестиційного та зовнішнього попиту;

скорочення обсягів транзиту газу;

запровадження карантину.

Останній переважно позначився на секторах послуг, зокрема індустріях туризму та розваг, торгівлі і транспорті. За оцінками НБУ, прямий внесок у зміну реального ВВП становив –0.4 в. п.

Серед компонентів ВВП найбільше скорочення очікується в інвестиційній діяльності, а приватне споживання зменшиться такими самими темпами, як і ВВП.

Проте після зняття основних обмежень як в Україні, так і у світі, що очікується в кінці ІІ кварталу, економіка почне відновлюватися V-подібно. Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політика.

Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників та кредитування бізнесу дадуть змогу зменшити негативний вплив пандемії на економіку.



Прогноз НБУ падіння ВВП / Скриншот зі інфляційного звіту

Про безробіття і зарплати

За експертними оцінками, упродовж карантину в Україну повернулися близько 10% заробітчан, а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться в Україні. За прогнозом НБУ, у квітні-червні рівень безробіття зросте до близько 12%, а зростання зарплат призупиниться.

За попередніми даними, інфляція в річному вимірі у квітні залишалась низькою – менше 3%.

Ефект перенесення обмінного курсу на споживчі ціни є асиметричним. Послаблення гривні на 1% спричиняє зростання споживчих цін у середньому на 0,22%. Якщо ж девальвація відбувається дуже стрімко, наприклад, як було на початку 2015 року, то ефект перенесення зростає до 0,45-0,50%.



Фінансові полегшення на час карантину / Інфографіка 24 каналу