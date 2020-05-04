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      Нацбанк про наслідки карантину: ВВП впаде на 11%, а безробіття зросте

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      ВВП у другому кварталі впаде на 11%
      ВВП у другому кварталі впаде на 11% / Фото 24 каналу

      Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі.

      Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті Нацбанку.

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      Падіння ВВП

      Реальний ВВП у поточному році знизиться на 5% через звуження внутрішнього та зовнішнього попиту на тлі карантину. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу 2020 року – на 11%.

      Чинники, що спричинять падіння

      • зниження інвестиційного та зовнішнього попиту;
      • скорочення обсягів транзиту газу;
      • запровадження карантину.

      Останній переважно позначився на секторах послуг, зокрема індустріях туризму та розваг, торгівлі і транспорті. За оцінками НБУ, прямий внесок у зміну реального ВВП становив –0.4 в. п.

      Серед компонентів ВВП найбільше скорочення очікується в інвестиційній діяльності, а приватне споживання зменшиться такими самими темпами, як і ВВП.

      Проте після зняття основних обмежень як в Україні, так і у світі, що очікується в кінці ІІ кварталу, економіка почне відновлюватися V-подібно. Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політика.

      Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників та кредитування бізнесу дадуть змогу зменшити негативний вплив пандемії на економіку.

      Прогноз ВВП
      Прогноз НБУ падіння ВВП / Скриншот зі інфляційного звіту

      Про безробіття і зарплати

      За експертними оцінками, упродовж карантину в Україну повернулися близько 10% заробітчан, а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться в Україні. За прогнозом НБУ, у квітні-червні рівень безробіття зросте до близько 12%, а зростання зарплат призупиниться.

      За попередніми даними, інфляція в річному вимірі у квітні залишалась низькою – менше 3%.

      Ефект перенесення обмінного курсу на споживчі ціни є асиметричним. Послаблення гривні на 1% спричиняє зростання споживчих цін у середньому на 0,22%. Якщо ж девальвація відбувається дуже стрімко, наприклад, як було на початку 2015 року, то ефект перенесення зростає до 0,45-0,50%.

      Плата карантин
      Фінансові полегшення на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Заробітчани Безробіття Світова криза 2020 Прогнози 2020 Інфляція Гроші Банки НБУ ВВП
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