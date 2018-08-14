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Нацбанк продав валюти на понад 65 мільйонів

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Нацбанк спродав валюту
Нацбанк спродав валюту / Getty Images

У вівторок, 14 серпня, Національний банк України на валютному аукціоні продав 66,6 мільйони доларів.

Про це мовиться на сайті НБУ.

Нацбанк продав 66,6 мільйона доларів при загальному обсязі заявок 98,1 мільйони доларів.

Читайте також: Курс валют на 14 серпня: долар суттєво піднявся, євро продовжує втрачати в ціні

Продаж валюти Національний банк здійснював за курсом 27,4619 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10 годину становили 27,36 – 27,42 гривні за долар. Об 11 годині котирування підросли до 27,44 – 27,48 гривні.

Нагадаємо, Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 2 серпня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 100 мільйонів доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 гривень.

Теги: НБУ Гривня Долар-Гривня
Джерело: 24 Канал
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