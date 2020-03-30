Нацбанк вдруге дав банкам готівкові долари: деталі

Національний банк України провів другу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. Банкам було запропоновано 180 мільйонів доларів, і фактично усю суму вони одразу ж і викупили.

Участь у такому обміні взяли 12 важливих банків, які зберігають левову частку валютних вкладень українців, інформує НБУ.

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Найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів. Ми ж цього тижня плануємо ще одну операцію з обміну готівкового долара,

– підкреслили у Нацбанку.

Там пояснили, що дефіцит готівкового долара в Україні виник лише через проблеми з авіасполученням, спричинені епідемією коронавірусу. Невдовзі ця проблема має бути вирішена.

Тим часом Національний банк радить купувати і продавати іноземну валюту не у готівці, а в онлайн-додатках банків. Мовляв, це сучасно і безпечно.

Що ще відомо про обмін готівкового долара на безготівковий?Вперше таку операцію Національний банк здійснив минулого тижня. Тоді було обміняно близько 130 мільйонів доларів.



Справа у тім, через епідемію коронавірусу і обвал нафтових ринків українці масово почали скуповувати валюту. Знову ж таки через епідемію існують великі проблеми з її постачанням до України.