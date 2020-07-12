В Україні середню зарплату в розмірі понад 40 тисяч гривень отримують менеджери національного рівня, інформаційні директори та суперінтенданти. Найкращу оплату праці пропонує IT-сфера.

Найбільше заробляють працівники IT-сфери Найбільш високооплачувані вакансії в Україні – саме у сфері інформаційних технологій. Про це мовиться у статистиці work.ua. До теми Робота в IT: які фахівці мають найвищий попит – інфографіка Найбільш високооплачувані вакансії в Україні Національний менеджер: середня зарплата – близько 40 тисяч гривень.

– Особливості роботи: освіта, управлінський досвід, побудована кар'єра.

– Можна отримати до 100 тисяч гривень на місяць.

– Особливості роботи: освіта, управлінський досвід, побудована кар'єра. – Можна отримати до 100 тисяч гривень на місяць. ​Інформаційний директор: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.

– Особливості роботи: визначати інформаційну політику компанії, управлінські навички, уміння приймати визначальні рішення.

– Особливості роботи: визначати інформаційну політику компанії, управлінські навички, уміння приймати визначальні рішення. Суперінтендант: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.

– Особливості роботи: контроль забезпечення судів технічною документацією та матеріально-технічною базою.

– Особливості роботи: контроль забезпечення судів технічною документацією та матеріально-технічною базою. Керівник IT-відділу: заробляє в середньому 35 тисяч гривень.

– Особливості роботи: аналіз характеристик технічних пристроїв, засобів електрозв'язку та програмного забезпечення.

– Особливості роботи: аналіз характеристик технічних пристроїв, засобів електрозв'язку та програмного забезпечення. Angular-розробник: середня зарплата – близько 31 тисячі гривень.

– Особливості роботи: програмування. Зверніть увагу! У червні 2020 року тільки на офіційному обліку у Службі зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних. Експерти зазначають, реальна кількість непрацевлаштованих в Україні може сягати понад 2,5 мільйона осіб. Наприкінці червня ситуація на ринку праці дещо стабілізувалась. За період карантину служба зайнятості працевлаштувала 156 тисяч людей.

Найзатребуваніші професії в Україні / Інфографіка 24 каналу