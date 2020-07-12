Зарплата – понад 40 тисяч: які найбільш високооплачувані вакансії в Україні
В Україні середню зарплату в розмірі понад 40 тисяч гривень отримують менеджери національного рівня, інформаційні директори та суперінтенданти. Найкращу оплату праці пропонує IT-сфера.
Найбільше заробляють працівники IT-сфери
Найбільш високооплачувані вакансії в Україні – саме у сфері інформаційних технологій. Про це мовиться у статистиці work.ua.
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Найбільш високооплачувані вакансії в Україні
- Національний менеджер: середня зарплата – близько 40 тисяч гривень.
– Особливості роботи: освіта, управлінський досвід, побудована кар'єра.
– Можна отримати до 100 тисяч гривень на місяць.
- Інформаційний директор: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.
– Особливості роботи: визначати інформаційну політику компанії, управлінські навички, уміння приймати визначальні рішення.
- Суперінтендант: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.
– Особливості роботи: контроль забезпечення судів технічною документацією та матеріально-технічною базою.
- Керівник IT-відділу: заробляє в середньому 35 тисяч гривень.
– Особливості роботи: аналіз характеристик технічних пристроїв, засобів електрозв'язку та програмного забезпечення.
- Angular-розробник: середня зарплата – близько 31 тисячі гривень.
– Особливості роботи: програмування.