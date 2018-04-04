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Найбільший роботофестиваль Європи проведуть у Києві

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Найбільший роботофестиваль Європи проведуть у Києві
Найбільший роботофестиваль Європи проведуть у Києві

У травні в Києві пройде фестиваль робототехніки – STEM-фестиваль ROBOTICA, який анонсують як найбільший науково-технічний фестиваль в Європі.

Про це повідомляють організатори.

Під час фестивалю проведуть майстер-класи, що стосуються робототехніки, для всієї сім’ї. Також там будуть представлені сотні роботів, серед яких проведуть змагання.

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"Учасникам буде необхідно створити автономних роботів, які зможуть найшвидше виконати поставлені перед ними завдання. Змагання відбудуться у двох категоріях – робосумо і слалом, й спостерігати за ними не менш цікаво, ніж брати участь", – повідомляють учасники.

Окрім того, під час фестивалю учасники спробують збудувати копію ракети Falcon 9 з кубиків LEGO. Організатори сподіваються, що ця модель стане настільки масштабною, що буде занесена до "Книги рекордів Гіннеса".

Цього року фестиваль робототехніки пройде у Києві вже вдесяте.

STEM-фестиваль ROBOTICA

STEM-фестиваль ROBOTICA

Теги: Техно робототехніка Новини Києва Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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