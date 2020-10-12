У вагонах київського метрополітену в жовтні з’явилися репродукції з видатними роботами мистецької течії, яка називається "наїв".

Мета кампанії – познайомити українців з художниками, які не мають спеціальної освіти та заохотити нових митців. Дізнатися про нову сторінку українського мистецтва можна просто під час поїздки в артпоїзді на синій лінії столичного метро. Про це повідомили на сайті Київського метрополітену.

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На плакатах розповідається про те, що найчастіше малюють в Україні художники-самоуки, що здобули визнання як в нашій державі, так і за її межами.

Кампанія називається "Абетка українського наїву" й проходить у рамках фестивалю, який відбувається на онлайн-платформі naive.in.ua.

Плакат Фестивалю наївного мистецтва

Цей проєкт є однією зі складових фестивалю. Організатори зібрали роботи понад 100 митців.

Також до участі у проекті запрошуються нові митці без художньої освіти. Можна надіслати свої роботи й найкращі з них обіцяють опублікувати на сайті фестивалю.

Плакат Фестивалю наївного мистецтва