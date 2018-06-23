Найсексуальніша поліцейська України знялася в еротичній фотосесії
Співробітниця Національної поліції України Людмила Мілевич, яка прославилася у соцмережах як "найсексуальніша поліцейська Києва", показала шанувальникам пікантні фото.
Людмила опублікувала світлини в Instagram-сторіз.
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На сторінці у соцмережі поліцейської є ряд фото, на яких дівчина поступово позбавляється від елементів одягу, позуючи в одних лише шортах на останньому знімку.
Людмила Мілевич / Instagram
До слова, за життям Мілевич в соцмережі сьогодні стежать понад 70 тис. користувачів.
Джерело: 24 Канал
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