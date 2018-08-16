Потоп у Києві: назвали одну з ймовірних причин

В ніч на 16 серпня, сильний дощ і вітер накрив столицю всього лише на 20 хвилин, але залишив по собі наслідки – поламані дерева, затоплені вулиці, зірвані дахи літніх майданчиків ресторанів і кафе. На вулицях Києва досі працюють комунальники.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також: В аеропорту "Київ" через негоду скасували декілька рейсів

Сучасна дренажна система не встоїла перед негодою, вода подекуди сягала 20 сантиметрів. Одна з ймовірних причин потопу – зливні решітки були забиті листям та гіллям.

На вулицях столиці повалило більше ніж 200 дерев, постраждали фасади багатьох будинків. Найпроблемніші ділянки зараз – це Поділ, метро Дрогожичі, вулиця Олени Теліги, Борщагівська, площа Перемоги.

Майже тисяча комунальники працюють з 4 ранку, також задіяли 50 одиниць техніки. У Київській міськраді наголосили, що зливні каналізації у жахливому стан, їх ремонтують поступово.

Рух відновлено, проблем з пересуванням громадського транспорту немає. Медики зазначили, що постраждалих від негоди немає.