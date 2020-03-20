НБУ не запроваджує обмежень на роботу банківської системи

Нацбанк не запроваджуватиме обмежень на роботу банківської системи. НБУ навпаки скасував низку платежів для полегшення її роботи на час епідемії коронавірусу.

Голова центробанку Яків Смолій під час брифінгу заявив, щоб безготівкові платежі були вигідніші та доступніші, на період карантину Нацбанк скасовує тарифи на роботу системи електронних платежів.

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