НБУ не запроваджує обмежень на роботу банківської системи
Нацбанк не запроваджуватиме обмежень на роботу банківської системи. НБУ навпаки скасував низку платежів для полегшення її роботи на час епідемії коронавірусу.
Голова центробанку Яків Смолій під час брифінгу заявив, щоб безготівкові платежі були вигідніші та доступніші, на період карантину Нацбанк скасовує тарифи на роботу системи електронних платежів.
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Зауважимо, що НБУна час карантину знезаражуватиме усі банкноти, які отримує від комерційних банків. Для цього їх на 14 днів поміщатимуть у сховище.
Що таке Система електронних платежів Національного банку? Державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.
СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків та інших учасників системи.