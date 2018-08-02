НБУ розпродає валюту, щоб стабілізувати курс гривні

Національний банк України 2 серпня провів аукціон з продажу до 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили в прес-служба НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

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На аукціон обсягом до 50 мільйонів доларів було подано 23 заявки на загальну суму 46,7 мільйонів доларів ​​за курсом від 26,8 гривень за долар до 26,88 гривень за долар. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,8611 гривень за долар.

Під час попереднього аукціону 31 липня НБУ задовольнив 14 заявок на загальну суму 28,1 мільйонів доларів.