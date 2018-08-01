НБУ ввів нові правила розрахунку і оприлюднення курсу валют

У середу, 1 серпня, набули чинності зміни до методики обрахунку та оприлюднення курсу Національним банком України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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"Офіційний курс гривні до долара США розраховуватиметься на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах "тод", "том" і "спот", які в день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) з іншими банками та з Національним банком України, та інформація про які надавалася Національному банку торговельно-інформаційними системами до 15:30 відповідного робочого дня", – зазначили в НБУ.

Оновлений офіційний курс гривні до долара США буде публікуватися на дві години раніше – о 16:00, а о 18:00 буде з'являтися офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Національний банк буде публікувати офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний.