НБУ забороняє вводити будь-які обмеження на депозити

Національний банк України (НБУ) заборонив вводити обмеження на депозитах з терміном. Після закінчення терміну люди можуть розпоряджатися ним як завгодно.

Про це повідомив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій під час брифінгу.

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За його словами, за останні 10 днів відтоку депозитів практично немає.

Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження на депозити, термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти. Ніяких обмежень немає. Протягом останніх 10 днів в банківській системі практично немає відтоку депозитів,

– сказав Смолій.

Що таке депозит?Банківський вклад, або кошти, які передає особа банкові, щоб отримати з них прибуток у вигляді відсотків. Нині в Україні депозитна ставка близько 14%. Тобто, якщо ви вкладете 1000 гривень в банк, то через рік отримаєте 1140 гривен.