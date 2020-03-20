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      НБУ забороняє вводити будь-які обмеження на депозити

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      НБУ заборонив обмежувати депозити / 24 Канал

      Національний банк України (НБУ) заборонив вводити обмеження на депозитах з терміном. Після закінчення терміну люди можуть розпоряджатися ним як завгодно.

      Про це повідомив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій під час брифінгу.

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      За його словами, за останні 10 днів відтоку депозитів практично немає. 

      Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження на депозити, термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти. Ніяких обмежень немає. Протягом останніх 10 днів в банківській системі практично немає відтоку депозитів,
      – сказав Смолій.

      Що таке депозит?Банківський вклад, або кошти, які передає особа банкові, щоб отримати з них прибуток у вигляді відсотків. Нині в Україні депозитна ставка близько 14%. Тобто, якщо ви вкладете 1000 гривень в банк, то через рік отримаєте 1140 гривен.   

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      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Коронавірус в Україні Банки Гроші Новини України НБУ
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