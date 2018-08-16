Не поділили дорогу: у Києві мотоцикліст стріляв у водія маршрутки

16 серпня на одній зі столичних вулиць конфлікт між водієм маршрутки та мотоциклістом переріс у стрілянину. В результаті інциденту, водія автобуса із травмами госпіталізували.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Київській області.

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Подія сталася на вулиці Данила Щербаківського: через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Водії почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події. За попереднім висновком експерта, зловмисник стріляв із травматичної зброї.

Потерпілого водія маршрутки доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Мотоцикліста-стрілка затримала поліція.

Наразі вирішується питання про надання правової оцінки діям чоловіка та відкриття кримінального провадження.