Через дощі та потужні пориви вітру без електропостачання залишився 21 населений пункт в Україні. На Львівщині підтопило кілька сіл. Синоптики знову оголосили штормове попередження.

Без електрики – 21 населений пункт

Знеструмлено 14 населених пунктів на Київщині, 3 – на Донеччині, ще по 2 – у Чернівецькій та Запорізькій областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Висока вода завдає збитків на Львівщині

Тим часом, висока вода знову завдає збитків на Львівщині. Найбільше постраждав Старосамбірський район: села Лопушниця, Стар'ява, П'ятниця, Заріччя, Княжпіль, Терло.

Внаслідок сильних опадів підтопило підвали житлових будинків, господарські будівлі, присадибні ділянки. Також вода розмила сільські дороги.

Дивіться фото негоди зі Старосамбірського району / Фото з соцмереж

Синоптики знову попередили про негоду

Синоптики оголосили штормове попередження. 4 – 5 липня очікують на сильні дощі, отож може зрости рівень води в річках. Зокрема:

в Днiстрi на дiлянцi Роздiл – Журавно на 1,3 – 1,8 метра, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

на рiчцi Стрв'яж бiля села Луки, що у Самбiрському районі на Львівщині на 2,5 – 3,5 метри.

Місцевих жителів попереджають, що через негоду може затопити сільськогосподарські угіддя, господарські об'єкти та навіть будинки.

Наслідки повені на Західній Україні

Станом на 4 липня досі підтопленими залишаються 10 сіл на Західній Україні:

7 – у Чернівецькій області;

1 – на Львівщині;

2 – на Тернопільщині.

Стан доріг після негоди

Зруйновано:

202,5 кілометри: з них 201 – в Івано-Франківській області;

95 мостів: з них 93 – на Івано-Франківщині, по 1 – у Чернівецькій та Львівській областях.

Пошкоджено:

549 кілометрів доріг: 507 – на Івано-Франківщині, 41 кілометр – У Чернівецькій області, на Львівщині – 0,2 кілометра.

213 мостів: з них 198 – на Івано-Франківщині, 15 – у Чернівецькій області.