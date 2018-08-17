Негода у Львові: за день випало 28% опадів від місячної норми

У п'ятницю, 17 серпня, у Львові вирувала жахлива негода. Потужний дощ, який тривав у місті понад годину, підтопив чимало вулиць. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології за день у Львові випало 28% опадів від місячної норми.

Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

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Станом на 21:00 годину у Львові випало 21,3 мм опадів, що становить 28% від місячної норми. Загалом місячна норма становить 76 мм опадів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз до роботи залучені всі служби міста. Завтра для комунальних підприємств також оголошено робочий день.

Станом на 21:20 годину 17 серпня відновлено повністю роботу електротранспорту в місті.

"Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти "Гарячу лінію міста" за тел. 15−80, аби комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди", – додали у міській раді.