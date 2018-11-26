Негода в Україні: поліція обмежила рух у Київській області та в’їзд у Київ

Через негоду в Україні, поліція розпочала обмежувати рух на автомобільних дорогах загального користування.

Так, у Київській області поліція почала в межах Київської області обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів, повідомили в Укравтодор.

Читайте також: Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні оголосили штормове попередження, пройде сніг із дощем

Окрім того, правоохоронці пропускають по 5 фур з інтервалом 5-10 хвилин у Київ.