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      Негода в Україні: поліція обмежила рух у Київській області та в’їзд у Київ

      631 Читать новость на русском
      Негода в Україні
      Негода в Україні / Інформатор

      Через негоду в Україні, поліція розпочала обмежувати рух на автомобільних дорогах загального користування.

      Так, у Київській області поліція почала в межах Київської області обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів, повідомили в Укравтодор.

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      Окрім того, правоохоронці пропускають по 5 фур з інтервалом 5-10 хвилин у Київ.

      Теги: Новини України Новини Києва Авто Негода в Україні Укравтодор
      Джерело: 24 Канал
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