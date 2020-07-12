Внаслідок негоди в Україні станом на ранок 12 липня залишилися без струму 100 населених пунктів в трьох західних областях.

Через дощ і сильні пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач, повідомляє ДСНС.

Актуально Йде негода: грози знову накриють захід України, а на Півдні та Сході – пожежна небезпека

Станом на 7:00 12 липня в Україні знеструмлено 100 населених пунктів.

Струму немає у 3 областях:

Львівська область (54 населених пункти);

Рівненська область (29 населених пунктів);

Закарпатська область (17 населених пунктів).

Як повідомляє ДСНС, для відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Негода знову накриває Україну: що відомо

► 12 липня грози, зливи та шквальний вітер прийдуть у західні області України. В деяких область буде град.

► Синоптики оголосили про І рівень небезпечності (жовтий) у Рівненській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях. На Закарпатті та у Карпатах, на Львівщині очікують на потужні зливи, рівень небезпеки сягає вже ІІ рівня (помаранчевого).

► У інших регіонах України опадів навпаки не прогнозують. Натомість, через спекотну погоду 12 липня у південних, східних областях України та на Дніпропетровщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.